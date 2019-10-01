Сегодня в Элисте состоялось заседание Координационного совета по физической культуре и молодёжной политике Ассоциации экономического взаимодействия субъектов ЮФО «Юг». В ходе встречи, был утвержден председатель – региональный министр Дорджи Шикеев.



Участники обменялись опытом в сфере патриотического воспитания молодежи, обсудили ход реализации физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».



С приветственным словом выступила заместитель председателя правительства Калмыкии Ирина Шварцман. Она подчеркнула значимость мероприятия для всех субъектов ЮФО. Сегодня в Элисте состоялось заседание Координационного совета по физической культуре и молодёжной политике Ассоциации экономического взаимодействия субъектов ЮФО «Юг». В ходе встречи, был утвержден председатель – региональный министр Дорджи Шикеев.Участники обменялись опытом в сфере патриотического воспитания молодежи, обсудили ход реализации физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».С приветственным словом выступила заместитель председателя правительства Калмыкии Ирина Шварцман. Она подчеркнула значимость мероприятия для всех субъектов ЮФО.



Смотреть полный выпуск новостей



