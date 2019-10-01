В Элисте стартовало голосование за объекты благоустройства. В списке их 18. Какие войдут в перечень будущего года – выбирать жителям города. Каждый может высказать свое мнение по поводу территорий, которые необходимо привести в порядок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». И даже предложить идею по благоустройству.



Отдать свой голос можно в 14 пунктах. Список вы видите на своих экранах. После подведения итогов будут определены претенденты на рейтинговое голосование. Которое и выявит победителя.



Жители уже проявляют активность. Среди претендентов и парк Победы, и «Пагода семи дней», и памятники, и игровые площадки и даже Колонский пруд. В Элисте стартовало голосование за объекты благоустройства. В списке их 18. Какие войдут в перечень будущего года – выбирать жителям города. Каждый может высказать свое мнение по поводу территорий, которые необходимо привести в порядок в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». И даже предложить идею по благоустройству.Отдать свой голос можно в 14 пунктах. Список вы видите на своих экранах. После подведения итогов будут определены претенденты на рейтинговое голосование. Которое и выявит победителя.Жители уже проявляют активность. Среди претендентов и парк Победы, и «Пагода семи дней», и памятники, и игровые площадки и даже Колонский пруд.



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