ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:42

Завершается прием заявок на конкурс «Лидеры России»


Осталось всего три дня до окончания приема заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». На сегодняшний день желание изъявили более 180 тысяч человек из всех регионов и 64 стран мира. Южный федеральный округ пока в конце списка по количеству зарегистрированных конкурсантов.

В самом ЮФО лидирует Севастополь, а Калмыкия, Волгоградская область и Адыгея в числе самых неактивных. Участникам нужно заполнить анкету и записать видеоинтервью – это первый этап. А 28 октября стартует второй тур – дистанционный. Это тестирование на время по разнообразной тематике.

Причем вопросы могут быть самыми неожиданными. Проявить нужно не только знания и логику, но и смекалку. Проигравших в этом конкурсе нет, так как даже тем, кто не выходит в следующий этап полагается и поощрительные призы, и советы экспертов. В прошлом году Калмыкию представляли 7 человек.



Другие новости по теме:

  • Заканчивается прием заявок на конкурс «Лидеры России»
  • Управленцы из Калмыкии примут участие в полуфинале конкурса
  • Завершается прием заявок на участие в конкурсе «Бизнес-Успех»
  • Стартовал прием заявок на участие в конкурсе воспитателей имени Льва Выготского
  • В Элисте проходит конкурс "Лидеры России"
  • Более 300 человек изъявили желание участвовать в проекте «Кадровый резерв Калмыкии»
  • В Ростове-на-Дону начинается региональный полуфинал Конкурса управленцев «Лидеры России»
  • Стартует второй этап конкурса «Кадровый резерв Калмыкии»
  • В Калмыкии продолжается конкурс «Лидеры России»
  • Подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры России»

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Горячие ли у Вас в квартире батареи?

    Да
    Нет


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34