Завершается прием заявок на конкурс «Лидеры России»

Осталось всего три дня до окончания приема заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». На сегодняшний день желание изъявили более 180 тысяч человек из всех регионов и 64 стран мира. Южный федеральный округ пока в конце списка по количеству зарегистрированных конкурсантов.



В самом ЮФО лидирует Севастополь, а Калмыкия, Волгоградская область и Адыгея в числе самых неактивных. Участникам нужно заполнить анкету и записать видеоинтервью – это первый этап. А 28 октября стартует второй тур – дистанционный. Это тестирование на время по разнообразной тематике.



Причем вопросы могут быть самыми неожиданными. Проявить нужно не только знания и логику, но и смекалку. Проигравших в этом конкурсе нет, так как даже тем, кто не выходит в следующий этап полагается и поощрительные призы, и советы экспертов. В прошлом году Калмыкию представляли 7 человек. Осталось всего три дня до окончания приема заявок на участие в конкурсе «Лидеры России». На сегодняшний день желание изъявили более 180 тысяч человек из всех регионов и 64 стран мира. Южный федеральный округ пока в конце списка по количеству зарегистрированных конкурсантов.В самом ЮФО лидирует Севастополь, а Калмыкия, Волгоградская область и Адыгея в числе самых неактивных. Участникам нужно заполнить анкету и записать видеоинтервью – это первый этап. А 28 октября стартует второй тур – дистанционный. Это тестирование на время по разнообразной тематике.Причем вопросы могут быть самыми неожиданными. Проявить нужно не только знания и логику, но и смекалку. Проигравших в этом конкурсе нет, так как даже тем, кто не выходит в следующий этап полагается и поощрительные призы, и советы экспертов. В прошлом году Калмыкию представляли 7 человек.



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