Бадма Башанкаев проводит в Элисте сложнейшие операции

В эти минуты в ресбольнице проходят сложнейшие операции онкологического профиля под руководством известного хирурга-колопроктолога Бадмы Башанкаева. Всего в течение двух дней будет проведено шесть операций. В среднем продолжительность одной около 5-6 часов.



Башанкаев отметил, что в Калмыкии за последнее время уровень квалификации врачей повысился. Кстати сам он, привозит с собой часть дорогостоящих инструментов на безвозмездной основе, необходимых для операции.



Отметим также, что колопроктология – одно из направлений в республиканской больнице, которому уделяется пристальное внимание.



Пациентку, которая в эти минуты находится на операционном столе, доставили с открывшимся кровотечением в медучреждение из Лагани при помощи вертолета санавиации. Это один из сложнейших случаев, тем более что женщине более семидесяти лет. В эти минуты в ресбольнице проходят сложнейшие операции онкологического профиля под руководством известного хирурга-колопроктолога Бадмы Башанкаева. Всего в течение двух дней будет проведено шесть операций. В среднем продолжительность одной около 5-6 часов.Башанкаев отметил, что в Калмыкии за последнее время уровень квалификации врачей повысился. Кстати сам он, привозит с собой часть дорогостоящих инструментов на безвозмездной основе, необходимых для операции.Отметим также, что колопроктология – одно из направлений в республиканской больнице, которому уделяется пристальное внимание.Пациентку, которая в эти минуты находится на операционном столе, доставили с открывшимся кровотечением в медучреждение из Лагани при помощи вертолета санавиации. Это один из сложнейших случаев, тем более что женщине более семидесяти лет.



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