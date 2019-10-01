Завершается ремонт здравницы «Лесная сказка»

К концу года завершится ремонт легендарной здравницы «Лесная сказка». Так что со следующего года лагерь вновь распахнет свои двери для школьников. Об этом сообщил глава Калмыкии. Капитальная реконструкция будет проведена за счет дополнительных средств, выделенных из резервного фонда Правительства России. Это 17 миллионов рублей. Еще два миллиона добавил местный бюджет.



С появлением строителей и ожила территория легендарной «Лесной сказки», с которой у детей разных поколений связаны самые лучшие воспоминания.



Будучи школьником, имел счастье отдыхать в этом поистине райском уголке и Сергей Точка, нынешний глава Яшалтинского РМО. Сама дубовая роща, которая окружает лагерь с почти 40-летней историей, по его словам, является источником оздоровления.



Детская здравница давно нуждалась в капитальном преобразовании. Три года назад по предписанию Роспотребнадзора деятельность ее была приостановлена.



Подготовив еще тогда проектно-сметную документацию, руководство РМО пыталось изыскать средства на капремонт. Но тщетно. И только в июле проблема разрешилась. В ходе рабочей поездки по району руководитель республики Бату Хасиков побывал в «Лесной сказке».



После осмотра лагеря им было принято решение о выделение 17 млн. рублей из 350 млн., предоставленных Калмыкии Правительством России из резервного Фонда.



И уже в конце сентября после проведения соответствующих конкурсных процедур началась долгожданная реконструкция. А еще были организованы субботники по очистке территории. Эти работы, по словам Сергея Точки, будут продолжены.



Между тем, на сегодня 6 кемпингов – уже с новой кровлей. До конца года капитально будут преобразованы все 27.



Кроме того, будет построен новый зал пищеблока, отремонтированы душевые, умывальники. Также в планах - устройство наружного электроснабжения и электроосвещения.



Появятся надворная уборная, будут обновлены тротуары, скамейки и урны. Преобразится пруд, благодаря новому ограждению он окажется непосредственно на территории лагеря.



И, наконец, как озвучил Сергей Точка, сельхозпредприятия района берут шефство над уникальным детским учреждением. По мнению их руководителей, «Лесная сказка» должна соответствовать своему названию во все времена. Счастливое детство – залог мира и благополучия общества. К концу года завершится ремонт легендарной здравницы «Лесная сказка». Так что со следующего года лагерь вновь распахнет свои двери для школьников. Об этом сообщил глава Калмыкии. Капитальная реконструкция будет проведена за счет дополнительных средств, выделенных из резервного фонда Правительства России. Это 17 миллионов рублей. Еще два миллиона добавил местный бюджет.С появлением строителей и ожила территория легендарной «Лесной сказки», с которой у детей разных поколений связаны самые лучшие воспоминания.Будучи школьником, имел счастье отдыхать в этом поистине райском уголке и Сергей Точка, нынешний глава Яшалтинского РМО. Сама дубовая роща, которая окружает лагерь с почти 40-летней историей, по его словам, является источником оздоровления.Детская здравница давно нуждалась в капитальном преобразовании. Три года назад по предписанию Роспотребнадзора деятельность ее была приостановлена.Подготовив еще тогда проектно-сметную документацию, руководство РМО пыталось изыскать средства на капремонт. Но тщетно. И только в июле проблема разрешилась. В ходе рабочей поездки по району руководитель республики Бату Хасиков побывал в «Лесной сказке».После осмотра лагеря им было принято решение о выделение 17 млн. рублей из 350 млн., предоставленных Калмыкии Правительством России из резервного Фонда.И уже в конце сентября после проведения соответствующих конкурсных процедур началась долгожданная реконструкция. А еще были организованы субботники по очистке территории. Эти работы, по словам Сергея Точки, будут продолжены.Между тем, на сегодня 6 кемпингов – уже с новой кровлей. До конца года капитально будут преобразованы все 27.Кроме того, будет построен новый зал пищеблока, отремонтированы душевые, умывальники. Также в планах - устройство наружного электроснабжения и электроосвещения.Появятся надворная уборная, будут обновлены тротуары, скамейки и урны. Преобразится пруд, благодаря новому ограждению он окажется непосредственно на территории лагеря.И, наконец, как озвучил Сергей Точка, сельхозпредприятия района берут шефство над уникальным детским учреждением. По мнению их руководителей, «Лесная сказка» должна соответствовать своему названию во все времена. Счастливое детство – залог мира и благополучия общества.



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