В Калмыкии активно ведется борьба с терроризмом

Никакие обстоятельства политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного характера не могут оправдать терроризм и экстремизм. В нашей стране эта борьба ведётся строго в рамках Конституции России и общепризнанных принципов и норм международного права.



И виновные должны отвечать по закону. Сегодня в эфире телеканала Россия 24 в 19.30 наш специальный репортаж о том, как легко попасть в паутину вербовщиков зла и что вернуться назад будет практически невозможно. Никакие обстоятельства политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного характера не могут оправдать терроризм и экстремизм. В нашей стране эта борьба ведётся строго в рамках Конституции России и общепризнанных принципов и норм международного права.И виновные должны отвечать по закону. Сегодня в эфире телеканала Россия 24 в 19.30 наш специальный репортаж о том, как легко попасть в паутину вербовщиков зла и что вернуться назад будет практически невозможно.



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