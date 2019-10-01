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Сегодня, 18:10

В Калмыкии активно ведется борьба с терроризмом


Никакие обстоятельства политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного характера не могут оправдать терроризм и экстремизм. В нашей стране эта борьба ведётся строго в рамках Конституции России и общепризнанных принципов и норм международного права.

И виновные должны отвечать по закону. Сегодня в эфире телеканала Россия 24 в 19.30 наш специальный репортаж о том, как легко попасть в паутину вербовщиков зла и что вернуться назад будет практически невозможно.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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