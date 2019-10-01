Сегодня в Элисте состоялось открытие спартакиады среди сборных команд исполнительных органов власти Южного федерального округа, отвечающих за физическую культуру и спорт. А завтра они примут участие в работе заседания координационного совета.



Два дня представители Адыгеи, Крыма, Краснодарского края, Ростовской области и Калмыкии будут играть в мини-футбол, волейбол, шахматы, стрелять из лука.



В приветственном адресе главы региона, который зачитала вице-премьер Ирина Шварцман говорится, что участники личным примером пропагандируют здоровый образ жизни и прививают молодому поколению любовь к спорту. Самые ловкие и меткие получат награды. Сегодня в Элисте состоялось открытие спартакиады среди сборных команд исполнительных органов власти Южного федерального округа, отвечающих за физическую культуру и спорт. А завтра они примут участие в работе заседания координационного совета.Два дня представители Адыгеи, Крыма, Краснодарского края, Ростовской области и Калмыкии будут играть в мини-футбол, волейбол, шахматы, стрелять из лука.В приветственном адресе главы региона, который зачитала вице-премьер Ирина Шварцман говорится, что участники личным примером пропагандируют здоровый образ жизни и прививают молодому поколению любовь к спорту. Самые ловкие и меткие получат награды.



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