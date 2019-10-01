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Сегодня, 17:48

В Городовиковском районе зарождается животноводство


В исконно растениеводческом Городовиковском районе республики зарождается животноводство. Причём начинают там с разведения КРС калмыцкой породы.

Первые 67 голов нетелей калмыцкой породы бывший военный, капитан запаса 2 ранга Олег Попов с товарищами закупили нынешней зимой. Уже весной надеются на неплохой приплод. Но такому шагу предшествовали долгие обсуждения и расчёты.

Ведь хозяйство прежде занималось только растениеводством. В этом году ему исполняется 90 лет. Начиналось всё с артели, которая выросла в большой колхоз-миллионер. Территория в лучшие годы доходила до 20 тысяч гектаров.

Но к 2013 году хозяйство оказалось банкротом. Остались 5 работников, 300 гектаров пашни и 10 миллионов долгов по зарплате, налогам и кредитам. Сейчас 27 человек обрабатывают почти полторы тысячи гектаров.

Планируют расширяться до 3 тысяч. Собирают по 35 центнеров пшеницы, 20 - подсолнечника, гороха, льна…

В этом СПК планируют увеличивать площади и поголовье. На откорм в этом году возьмут ещё 105 бычков. Здесь чутко реагируют на все изменения рынка.

Олег Попов – один из немногих хозяйственников Городовиковского РМО, решивших в промышленных масштабах разводить крупный рогатый скот.

Этот самый западный район Калмыкии значительно отстаёт от других муниципалитетов по этому направлению. Но госпрограммы и меры поддержки животноводам в виде грантов и субсидий уже возымели эффект.

Наличие кормовой базы – фуража, сочных и грубых кормов - значительно упрощает городовиковцам задачу по выращиванию скота. Но пока это одна из основных статей дохода лишь для личных подсобных хозяйств.

Поэтому в муниципалитете настойчиво разъясняют и убеждают более крупных сельхозтоваропроизводителей в необходимости и целесообразности развития животноводства.



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