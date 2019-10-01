Здесь и сейчас: о важнейших событиях в республике

Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия – очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче новости о важнейших событиях в республике и за ее пределами. Ответы на вопросы. Слушайте программу здесь и сейчас сегодня в 13 часов 14 минут на частоте 102.7 ФМ и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Youtube. Сегодня в эфире Радио России-Калмыкия – очередной выпуск интерактивной программы «Здесь и сейчас». В передаче новости о важнейших событиях в республике и за ее пределами. Ответы на вопросы. Слушайте программу здесь и сейчас сегодня в 13 часов 14 минут на частоте 102.7 ФМ и смотрите трансляцию на канале Радио Калмыкии в Youtube.



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