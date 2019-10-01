В Целинном районе построили новое футбольное поле

В поселке Аршан Булг Целинного района построили новое футбольное поле. Строительство универсальной площадки осуществлялось в рамках региональной программы «Спорт – норма жизни», которая, в свою очередь, является частью нацпроекта «Демография». На возведение объекта было направлено более трех миллионов рублей из всех видов бюджета.



Особенно рады арене ребята из местной футбольной команды. Потенциал у них есть, а вот тренироваться раньше было негде. Теперь от них ждут успешных выступлений, в том числе и за пределами округа.



Заниматься здесь могут и любители волейбола, благо руководит поселком мастер этой игры. Всего же в рамках этой программы в Калмыкии введут в эксплуатацию 5 новых спортивных площадок.



Там, где еще пару месяцев назад был обычный пустырь, сегодня - современное поле для занятий мини-футболом и волейболом. Общая площадь - тысяча квадратных метров. 14-летний Намдру-Дава Улюмджиев о новой спортплощадке мечтал давно. Школьник увлекается футболом уже несколько лет.



Забивает голы в новенькие ворота и 9-летий Эрдем Лиджиев. В поселке Аршан Булг этот вид спорта любит и стар и млад.



В местной школе обучаются 30 детей. - Теперь уроки по физкультуре стали гораздо разнообразнее,- говорят ребята. Из–за отсутствия спортплощадки раньше сельская молодежь вынуждена была ездить на тренировки в Элисту.



Футбол в селе популярен был во все времена. И в этом виде спорта существует преемственность: ветераны ведут за собой молодежь. Не за горами - новые соревнования, говорит временно исполняющий обязанности главы сельской администрации Савр Бегликов. Он же - многократный призер Всероссийских соревнований по волейболу.



На укладку этой площадки из всех видов бюджета выделили более 3 миллионов рублей. Установили ограждение и 6 мощных прожекторов для дополнительного освещения объекта.



В следующем году в Целинном районе строительство новой спортплощадки планируют начать в поселке Хар Булук.



В поселке Аршан Булг продолжают обустройство парко – досуговой зоны. Два года назад в населенном пункте на собственные средства установили новую детскую площадку. Тогда местному бюджету объект обошелся в 250 тысяч рублей.



Но уже в следующем году в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» здесь планируют приступить к реконструкции сельского дома культуры. В поселке Аршан Булг Целинного района построили новое футбольное поле. Строительство универсальной площадки осуществлялось в рамках региональной программы «Спорт – норма жизни», которая, в свою очередь, является частью нацпроекта «Демография». На возведение объекта было направлено более трех миллионов рублей из всех видов бюджета.Особенно рады арене ребята из местной футбольной команды. Потенциал у них есть, а вот тренироваться раньше было негде. Теперь от них ждут успешных выступлений, в том числе и за пределами округа.Заниматься здесь могут и любители волейбола, благо руководит поселком мастер этой игры. Всего же в рамках этой программы в Калмыкии введут в эксплуатацию 5 новых спортивных площадок.Там, где еще пару месяцев назад был обычный пустырь, сегодня - современное поле для занятий мини-футболом и волейболом. Общая площадь - тысяча квадратных метров. 14-летний Намдру-Дава Улюмджиев о новой спортплощадке мечтал давно. Школьник увлекается футболом уже несколько лет.Забивает голы в новенькие ворота и 9-летий Эрдем Лиджиев. В поселке Аршан Булг этот вид спорта любит и стар и млад.В местной школе обучаются 30 детей. - Теперь уроки по физкультуре стали гораздо разнообразнее,- говорят ребята. Из–за отсутствия спортплощадки раньше сельская молодежь вынуждена была ездить на тренировки в Элисту.Футбол в селе популярен был во все времена. И в этом виде спорта существует преемственность: ветераны ведут за собой молодежь. Не за горами - новые соревнования, говорит временно исполняющий обязанности главы сельской администрации Савр Бегликов. Он же - многократный призер Всероссийских соревнований по волейболу.На укладку этой площадки из всех видов бюджета выделили более 3 миллионов рублей. Установили ограждение и 6 мощных прожекторов для дополнительного освещения объекта.В следующем году в Целинном районе строительство новой спортплощадки планируют начать в поселке Хар Булук.В поселке Аршан Булг продолжают обустройство парко – досуговой зоны. Два года назад в населенном пункте на собственные средства установили новую детскую площадку. Тогда местному бюджету объект обошелся в 250 тысяч рублей.Но уже в следующем году в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» здесь планируют приступить к реконструкции сельского дома культуры.



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