В КалмГУ открылась декада прокуратуры. Мероприятия проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между контролирующим органом и главным высшим учебным заведением республики. Сегодня университет посетил прокурор Роман Тютюник. Ознакомился с учебным процессом будущих юристов.



Гости побывали в криминалистической лаборатории, которая оснащена микроскопами, ноутбуками и следственными чемоданами. Это позволяет студентам получить практические навыки профессиональной деятельности в рамках изучения соответствующих дисциплин.



А в специализированной аудитории ребята совершенствуют навыки ораторского искусства и знания процессуального законодательства. Это практическая часть занятий, где в качестве судьи, адвоката, истца выступают студенты.



Судебные процессы в виде деловых игр на практике, по мнению учащихся, помогают закрепить теоретические знания и пополнять запас юридических терминов.



Роман Тютюник выразил надежду, что в будущем выпускники управления и права Калмыцкого госуниверситета составят основной костяк трудового коллектива прокуратуры республики. В КалмГУ открылась декада прокуратуры. Мероприятия проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между контролирующим органом и главным высшим учебным заведением республики. Сегодня университет посетил прокурор Роман Тютюник. Ознакомился с учебным процессом будущих юристов.Гости побывали в криминалистической лаборатории, которая оснащена микроскопами, ноутбуками и следственными чемоданами. Это позволяет студентам получить практические навыки профессиональной деятельности в рамках изучения соответствующих дисциплин.А в специализированной аудитории ребята совершенствуют навыки ораторского искусства и знания процессуального законодательства. Это практическая часть занятий, где в качестве судьи, адвоката, истца выступают студенты.Судебные процессы в виде деловых игр на практике, по мнению учащихся, помогают закрепить теоретические знания и пополнять запас юридических терминов.Роман Тютюник выразил надежду, что в будущем выпускники управления и права Калмыцкого госуниверситета составят основной костяк трудового коллектива прокуратуры республики.



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