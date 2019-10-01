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Сегодня, 12:49

В КалмГУ открылась декада прокуратуры


В КалмГУ открылась декада прокуратурыВ КалмГУ открылась декада прокуратуры. Мероприятия проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между контролирующим органом и главным высшим учебным заведением республики. Сегодня университет посетил прокурор Роман Тютюник. Ознакомился с учебным процессом будущих юристов.

Гости побывали в криминалистической лаборатории, которая оснащена микроскопами, ноутбуками и следственными чемоданами. Это позволяет студентам получить практические навыки профессиональной деятельности в рамках изучения соответствующих дисциплин.

А в специализированной аудитории ребята совершенствуют навыки ораторского искусства и знания процессуального законодательства. Это практическая часть занятий, где в качестве судьи, адвоката, истца выступают студенты.

Судебные процессы в виде деловых игр на практике, по мнению учащихся, помогают закрепить теоретические знания и пополнять запас юридических терминов.

Роман Тютюник выразил надежду, что в будущем выпускники управления и права Калмыцкого госуниверситета составят основной костяк трудового коллектива прокуратуры республики.



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