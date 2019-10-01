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Сегодня, 12:44

Начался ремонт в Национальном драматическом и русском театрах


Долгожданный ремонт начался в национальном драматическом и русском театрах. Средства выделены из республиканского бюджета. Такие масштабные работы не проводились много лет. Артисты нацтеатра репетируют, несмотря на шум за кулисами.

Сейчас рабочие приступили к выравниванию стен, а буквально несколько дней назад завершили установку пластиковых окон. В помещениях, где находятся костюмерная и машино-декоративный цех меняют кровлю.

Другие строительные бригады начали занимать гримерки, где будут установлены новые двери и мебель. Главное, чтобы эмоционально актеры были готовы к выходу на сцену.

Уютная, светлая и тёплая комната создаст это настроение, говорят служители Мельпомены. На этой же сцене репетируют и артисты русского театра.



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