Бату Хасиков обсудил ремонт концертного зала Калмыкии

Ремонт главного концертного зала Калмыкии обсудил глава региона Бату Хасиков и руководитель Госкалмфилармонии Аркадий Манджиев. Как сообщил на своей странице в сети Хасиков, эта серьезная задача, в которой нельзя торопиться, здесь важен качественный подход: конечный результат должен обеспечить не только эстетическое удовольствие, но и в первую очередь, безопасность зрителей и артистов. Ремонт главного концертного зала Калмыкии обсудил глава региона Бату Хасиков и руководитель Госкалмфилармонии Аркадий Манджиев. Как сообщил на своей странице в сети Хасиков, эта серьезная задача, в которой нельзя торопиться, здесь важен качественный подход: конечный результат должен обеспечить не только эстетическое удовольствие, но и в первую очередь, безопасность зрителей и артистов.



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