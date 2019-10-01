Стартовал прием заявок на республиканский конкурс грантов

Стартовал прием заявок на участие в республиканском конкурсе грантов в форме субсидий для тех, кто реализует проекты в сфере молодежной политики. Не только физические лица, но и организации могут претендовать на получение государственной поддержки программ и инициатив по вовлечению молодежи в активную деятельность общества и социальную практику, в том числе развитию творческих способностей, повышению ее гражданской активности, поиску и раскрытию потенциала, продвижению талантливых и одаренных детей.



Конкурс проходит по 16 направлениям. Общий грантовый фонд составляет 3 миллиона рублей. Все подробности на сайте профильного министерства. Стартовал прием заявок на участие в республиканском конкурсе грантов в форме субсидий для тех, кто реализует проекты в сфере молодежной политики. Не только физические лица, но и организации могут претендовать на получение государственной поддержки программ и инициатив по вовлечению молодежи в активную деятельность общества и социальную практику, в том числе развитию творческих способностей, повышению ее гражданской активности, поиску и раскрытию потенциала, продвижению талантливых и одаренных детей.Конкурс проходит по 16 направлениям. Общий грантовый фонд составляет 3 миллиона рублей. Все подробности на сайте профильного министерства.



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