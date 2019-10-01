В Яшалте идет реконструкция водопроводных сетей

Реконструкция водопроводных сетей в селе Яшалта завершится в ноябре. И тогда решится проблема с бесперебойной подачей живительной влаги в дома сельчан. Дело в том, что срок эксплуатации водопровода истек давно. За 30 лет трубы стали ржавыми и забились глиной, говорят специалисты.



Поэтому постоянные аварии на участках оставляли яшалтинцев без благ цивилизации. Особенно зимой подача воды могла прекратиться и до семи дней.



На строительные работы, которые выполняются в рамках федеральной программы, выделено 4 миллиона 846 тысяч рублей. Также направлены денежные средства из республиканского бюджета и местной казны. Реконструкция водопроводных сетей в селе Яшалта завершится в ноябре. И тогда решится проблема с бесперебойной подачей живительной влаги в дома сельчан. Дело в том, что срок эксплуатации водопровода истек давно. За 30 лет трубы стали ржавыми и забились глиной, говорят специалисты.Поэтому постоянные аварии на участках оставляли яшалтинцев без благ цивилизации. Особенно зимой подача воды могла прекратиться и до семи дней.На строительные работы, которые выполняются в рамках федеральной программы, выделено 4 миллиона 846 тысяч рублей. Также направлены денежные средства из республиканского бюджета и местной казны.



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