ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:30

В Яшалте идет реконструкция водопроводных сетей


Реконструкция водопроводных сетей в селе Яшалта завершится в ноябре. И тогда решится проблема с бесперебойной подачей живительной влаги в дома сельчан. Дело в том, что срок эксплуатации водопровода истек давно. За 30 лет трубы стали ржавыми и забились глиной, говорят специалисты.

Поэтому постоянные аварии на участках оставляли яшалтинцев без благ цивилизации. Особенно зимой подача воды могла прекратиться и до семи дней.

На строительные работы, которые выполняются в рамках федеральной программы, выделено 4 миллиона 846 тысяч рублей. Также направлены денежные средства из республиканского бюджета и местной казны.



Другие новости по теме:

  • В Яшалте активно ведется работа по реконструкции водопроводных сетей
  • В Элисте идет замена водопроводных сетей
  • Черноземельский район обеспечен качественной питьевой водой
  • В августе начнется реконструкция аварийных участков системы водоснабжения Элисты
  • В Городовиковском районе реконструируют разводящие водопроводные сети
  • Калмыцкое село ждет комплексное развитие
  • К концу года в Элисте решится проблема качественного водоснабжения
  • Жители пос. Комсомольский будут обеспечены питьевой водой на 100%
  • В Калмыкии успешно реализуется программа "Устойчивое развитие сельских территорий"
  • Готовь сани летом

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Горячие ли у Вас в квартире батареи?

    Да
    Нет


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34