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Сегодня, 12:24

В Элисте продолжается конференция медиков


В Элисте продолжается межрегиональная научно-практическая конференция «Рациональная фармакотерапия в клинической практике: клинико-фармакологические подходы и алгоритмы». Суть в том, что медики Калмыкии и Волгоградской области обсуждают перспективы развития службы клинической фармакологии в степном регионе.

Такой специалист есть теперь и в ресбольнице имени Жемчуева. Сама же клинический фармаколог Дельгир Оджаева считает, что новая служба на стадии становления.

Пока она единственный специалист в республиканской больнице, которая получила соответствующую квалификацию, пройдя специальное обучение на базе Волгоградского государственного медицинского университета, имея за плечами шестилетний стаж работы врача – терапевта.

И вот уже почти два месяца Оджаева в новой роли – важной и ответственной.

То есть, задача клинического фармаколога – помочь лечащему врачу подобрать подходящее лекарственное средство для конкретного пациента в оптимальной дозировке и по разумной цене.

В основном доктора обращаются за консультацией в случаях, когда у больного сложная патология. Хирург Дмитрий Борисов рассказывает, что у одного из его пациентов «букет заболеваний», хотя в отделение он был направлен с одним определенным диагнозом.

Прошедшие два месяца для клинического фармаколога Оджаевой были весьма насыщенными: консилиумы, семинары, проведение исследовательских мониторингов с применением нового современного оборудования.

А еще в планах - открытие кабинета антикоагулянтной терапии. В настоящее время ведется реестр больных, принимающих «Варфарин», препарат снижающий свертываемость крови. Его назначают людям с высоким риском образования тромбов.

Главное в приеме таблеток - строгое соблюдение дозировки. О перспективах развития службы клинической фармакологии в Калмыкии и идет речь на межрегиональной конференции в Элисте с участием ведущих специалистов ЮФО.



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