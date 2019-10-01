В Калмыкию с серебряной медалью возвратилась Елизавета Жигачева

Сегодня с серебряной медалью Кубка мира по рукопашному бою возвратилась на малую родину Елизавета Жигачева. Соревнование, в котором приняли участие свыше четырехсот спортсменов из 26 стран, проходило в немецком городе Лейпциг.



Отметим, что в финале Елизавета вела в счёте. Однако, в упорной схватке уступила первому номеру сборной России, мастеру спорта международного класса. Тем не менее второе место – это невероятный успех. Сегодня с серебряной медалью Кубка мира по рукопашному бою возвратилась на малую родину Елизавета Жигачева. Соревнование, в котором приняли участие свыше четырехсот спортсменов из 26 стран, проходило в немецком городе Лейпциг.Отметим, что в финале Елизавета вела в счёте. Однако, в упорной схватке уступила первому номеру сборной России, мастеру спорта международного класса. Тем не менее второе место – это невероятный успех.



Смотреть полный выпуск новостей



