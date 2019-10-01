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Вчера, 17:56

В Элисте состоялось собрание по сохранению родных языков


Сегодня в Элисте собрались лучшие практики по сохранению родных языков. В эти минуты они продолжают обсуждать эту тему и делятся опытом. Мероприятие проходит в рамках международного года языков коренных народов. Одним из инициаторов выступило федеральное агентство по делам национальностей.

Для решения именно таких важных задач на встречу собрались эксперты, обладающие фундаментальными знаниями и инновационными наработками. Приехали они из Москвы и Коми.

Также в работе принимают участие ученые Калмыкии и учителя калмыцкого языка. По их мнению, только благодаря консолидации усилий всего общества в целом и неравнодушному отношению к языковой политике многие вопросы будут решены.



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