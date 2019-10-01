Житель Элисты предстанет перед судом за покушение на убийство. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд для рассмотрения по существу, сообщили сегодня в ведомстве. По версии следствия между обвиняемым и его знакомым в ходе распития спиртных напитков по незначительному поводу возникла ссора.



С целью убить оппонента мужчина последовал за ним в один из магазинов, где нанес потерпевшему несколько ударов в брюшную полость колюще-режущим предметом. После чего скрылся с места преступления. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь. Житель Элисты предстанет перед судом за покушение на убийство. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в суд для рассмотрения по существу, сообщили сегодня в ведомстве. По версии следствия между обвиняемым и его знакомым в ходе распития спиртных напитков по незначительному поводу возникла ссора.С целью убить оппонента мужчина последовал за ним в один из магазинов, где нанес потерпевшему несколько ударов в брюшную полость колюще-режущим предметом. После чего скрылся с места преступления. Пострадавшему вовремя оказали медицинскую помощь.



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