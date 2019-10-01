В Калмыкии будет совершенствоваться система утилизации мусора

Субсидии со стороны государства необходимы для развития мусорной отрасли в степном регионе. Так сегодня написал на своей странице в социальной сети глава региона Бату Хасиков. Накануне он провел встречу с руководством компании «Circular energy solutions», которые представили свои предложения по мусоропереработке. Хасиков отметил, что эта сфера нуждается в модернизации.



- Безусловно нужны новые решения, более эффективные, более экологичные. Совершенствование системы утилизации мусора – важный вопрос, над которым мы с коллегами постоянно работаем. Сейчас есть только мусоросортировочный комплекс в Элисте, здесь же происходит захоронение отходов. Полигон, по словам регоператора, скоро примет новый облик. А сбор и вывоз ТКО усовершенствуется, - отметил Хасиков. Субсидии со стороны государства необходимы для развития мусорной отрасли в степном регионе. Так сегодня написал на своей странице в социальной сети глава региона Бату Хасиков. Накануне он провел встречу с руководством компании «Circular energy solutions», которые представили свои предложения по мусоропереработке. Хасиков отметил, что эта сфера нуждается в модернизации.- Безусловно нужны новые решения, более эффективные, более экологичные. Совершенствование системы утилизации мусора – важный вопрос, над которым мы с коллегами постоянно работаем. Сейчас есть только мусоросортировочный комплекс в Элисте, здесь же происходит захоронение отходов. Полигон, по словам регоператора, скоро примет новый облик. А сбор и вывоз ТКО усовершенствуется, - отметил Хасиков.



Смотреть полный выпуск новостей



