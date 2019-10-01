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Вчера, 13:13

В школе Элисты оборудована современная игровая площадка


Совсем скоро школьные каникулы. Где провести свободное время? Этот вопрос теперь – не проблема для учащихся 3 элистинской школы и их друзей. Во дворе учреждения теперь есть игровая площадка. Здесь установлены современные конструкции, так что каждый найдет для себя что-то интересное.

Это стало возможным благодаря средствам, которые выделены в рамках грантовой программы социальных проектов, разработанной по инициативе фонда «Буйн» Центрального хурула.

Идею принять участие в конкурсе воплотили представители президентского совета 3 школы. Сумма гранта – 100 тысяч рублей. Раньше в этом районе таких удобных зон активного отдыха для детей не было. Теперь у юных элистинцев есть, где развернуться.

Пока площадка до конца не оборудована. Осталось лишь установить специальное резиновое травмобезопасное покрытие. Но школьников это не останавливает. Они уже сегодня весело проводят время на переменах. Говорят, именно о таком городке давно мечтали.



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