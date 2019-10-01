Школьники русской национальной гимназии получили подарок

Школьники русской национальной гимназии получили необычный подарок. К ним в гости со своей новой былиной «Хан Аюка и царь Петр» приехал из Краснодара поэт и композитор Владимир Никитин. Он много лет работает над проектами, связанными с возрождением казачьей культуры Юга России.



Автор сам исполнил своё произведение, повествующее о встрече знаменитого калмыцкого хана и российского государя. А вдохновила его картина известного художника Мергена Мошулдаева, также посвященная этому историческому событию.



Работа потрясла воображение Никитина и стала толчком для изучения истории кочевого народа, 410 лет назад пришедшего на эту землю и ставшего её верным стражем.



Праздник «Калмыцкие казаки на службе России» в гимназии приурочен к приближающемуся Дню народного единства. В нем приняли участие архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и атаман Элисты Олег Хейчиев.



Владыка отметил, что произведения автора затрагивают важные и актуальные темы патриотизма и межнационального единства и вручил Никитину икону небесных покровителей Калмыкии - святых Кирилла и Мефодия.



Почетными грамотами и памятными подарками наградили педагогов, внёсших вклад в воспитание юных казаков. Школьники русской национальной гимназии получили необычный подарок. К ним в гости со своей новой былиной «Хан Аюка и царь Петр» приехал из Краснодара поэт и композитор Владимир Никитин. Он много лет работает над проектами, связанными с возрождением казачьей культуры Юга России.Автор сам исполнил своё произведение, повествующее о встрече знаменитого калмыцкого хана и российского государя. А вдохновила его картина известного художника Мергена Мошулдаева, также посвященная этому историческому событию.Работа потрясла воображение Никитина и стала толчком для изучения истории кочевого народа, 410 лет назад пришедшего на эту землю и ставшего её верным стражем.Праздник «Калмыцкие казаки на службе России» в гимназии приурочен к приближающемуся Дню народного единства. В нем приняли участие архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и атаман Элисты Олег Хейчиев.Владыка отметил, что произведения автора затрагивают важные и актуальные темы патриотизма и межнационального единства и вручил Никитину икону небесных покровителей Калмыкии - святых Кирилла и Мефодия.Почетными грамотами и памятными подарками наградили педагогов, внёсших вклад в воспитание юных казаков.



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