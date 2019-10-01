Яшалтинцы сами взялись за благоустройство села

Яшалтинцы сами взялись за благоустройство общественных территорий, не дожидаясь федеральной программы. Сейчас центр поселка заметно преобразился. Причем за счет средств районного бюджета. На сегодняшний день освоено более шестисот тысяч рублей.



Появилось долгожданное освещение по Пушкинской аллее, вблизи которой находится школа. И еще здесь заасфальтировали тротуар. А благодаря сооружению водоема живописное место стало еще более уютным и привлекательным.



Теперь центральный парк уж точно станет любимым местом их отдыха. Его благоустройство продолжается. Яшалтинцы сами взялись за благоустройство общественных территорий, не дожидаясь федеральной программы. Сейчас центр поселка заметно преобразился. Причем за счет средств районного бюджета. На сегодняшний день освоено более шестисот тысяч рублей.Появилось долгожданное освещение по Пушкинской аллее, вблизи которой находится школа. И еще здесь заасфальтировали тротуар. А благодаря сооружению водоема живописное место стало еще более уютным и привлекательным.Теперь центральный парк уж точно станет любимым местом их отдыха. Его благоустройство продолжается.



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