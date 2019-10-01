В Элисте определены обладатели жилищных сертификатов

Доступные квадратные метры. Еще 7 столичных семей решили жилищный вопрос. Кто-то сможет погасить ипотеку, кто-то построить или купить дом. И всё это благодаря участию в проекте «Поддержка молодых семей Элисты». Это часть большой муниципальной программы по линии молодежной политики.



Определены обладатели очередных сертификатов. В этот раз их 7. Всего же в очереди на получение субсидии стоят 150 семей. Уже сформирован список на будущий год. А вот на 21 можно подавать документы с начала февраля. Каковы условия получения, расскажут сегодня сами участники.



Этого торжественного момента они ждали долгие годы. В столичной администрации – обладатели жилищных сертификатов. Это 7 молодых семей, которые получают долгожданные субсидии.



С начала года же 24 семьи получили финансовую поддержку на общую сумму более 14 миллионов рублей. Из них только 2 с половиной миллиона – средства республиканского бюджета, 2 – из муниципального. Остальное – из федеральной казны.



Приоритет, по-прежнему, отдается семьям, признанным нуждающимися до 1 марта 2005 года, а также многодетным. Как Магомадибировы. Размер их сертификата составил 661 тысячу 905 рублей. Это выплата на пятерых.



Теперь, с помощью этих средств, говорит мама троих детей, можно полностью погасить ипотечный кредит. Часть банковского займа на трехкомнатную квартиру они уже выплатили благодаря материнскому капиталу.



- Жилье теперь, действительно, свое, собственное. 6 лет выплаты ипотеки теперь позади, - говорит Татьяна.



Уютная, просторная квартира, где у каждого есть свой уголок. Это одна из немногих семей, которым господдержка помогла обзавестись собственным жильем.



Сначала материнский капитал, с помощью которого они внесли первоначальный взнос на ипотеку, и вот теперь субсидии по целевой федеральной программе.



Многодетные Чемидовы также, встав на очередь, приобрели жилье в ипотеку. 33-летняя Альман – мама троих детей. На полученные средства она планирует расширить дом. С этого года полученные субсидии можно направить и на строительство жилья.



За 11 лет реализации подпрограммы «Поддержка молодых семей Элисты» социальные выплаты уже получили 397 ее участников. Одно из обязательных условий – оба супруга должны быть не старше 35 лет.



Безвозмездная субсидия из федерального, регионального и местного бюджетов составляет 35% от стоимости жилья.



На сегодняшний день уже сформирован и утвержден список на 2020 год. В него вошли 139 молодых семей, из них 72 имеют приоритетное право. Всего же на получение жилищной субсидии претендуют около 150 заявителей в Элисте. Доступные квадратные метры. Еще 7 столичных семей решили жилищный вопрос. Кто-то сможет погасить ипотеку, кто-то построить или купить дом. И всё это благодаря участию в проекте «Поддержка молодых семей Элисты». Это часть большой муниципальной программы по линии молодежной политики.Определены обладатели очередных сертификатов. В этот раз их 7. Всего же в очереди на получение субсидии стоят 150 семей. Уже сформирован список на будущий год. А вот на 21 можно подавать документы с начала февраля. Каковы условия получения, расскажут сегодня сами участники.Этого торжественного момента они ждали долгие годы. В столичной администрации – обладатели жилищных сертификатов. Это 7 молодых семей, которые получают долгожданные субсидии.С начала года же 24 семьи получили финансовую поддержку на общую сумму более 14 миллионов рублей. Из них только 2 с половиной миллиона – средства республиканского бюджета, 2 – из муниципального. Остальное – из федеральной казны.Приоритет, по-прежнему, отдается семьям, признанным нуждающимися до 1 марта 2005 года, а также многодетным. Как Магомадибировы. Размер их сертификата составил 661 тысячу 905 рублей. Это выплата на пятерых.Теперь, с помощью этих средств, говорит мама троих детей, можно полностью погасить ипотечный кредит. Часть банковского займа на трехкомнатную квартиру они уже выплатили благодаря материнскому капиталу.- Жилье теперь, действительно, свое, собственное. 6 лет выплаты ипотеки теперь позади, - говорит Татьяна.Уютная, просторная квартира, где у каждого есть свой уголок. Это одна из немногих семей, которым господдержка помогла обзавестись собственным жильем.Сначала материнский капитал, с помощью которого они внесли первоначальный взнос на ипотеку, и вот теперь субсидии по целевой федеральной программе.Многодетные Чемидовы также, встав на очередь, приобрели жилье в ипотеку. 33-летняя Альман – мама троих детей. На полученные средства она планирует расширить дом. С этого года полученные субсидии можно направить и на строительство жилья.За 11 лет реализации подпрограммы «Поддержка молодых семей Элисты» социальные выплаты уже получили 397 ее участников. Одно из обязательных условий – оба супруга должны быть не старше 35 лет.Безвозмездная субсидия из федерального, регионального и местного бюджетов составляет 35% от стоимости жилья.На сегодняшний день уже сформирован и утвержден список на 2020 год. В него вошли 139 молодых семей, из них 72 имеют приоритетное право. Всего же на получение жилищной субсидии претендуют около 150 заявителей в Элисте.



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