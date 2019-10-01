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Сегодня, 13:38

В Элисте проходит республиканский поэтический конкурс


Стали известны имена победителей республиканского поэтического конкурса среди школьников «Природа родины моей». Лучших определили в трех возрастных группах. Среди самых юных поэтов с произведениями на родном языке победительницей стала Екатерина Манджиева из поселка Ергенинский, она представила стихотворение собственного сочинения «Мана селян».

В номинации «Лучшее стихотворение на русском языке» первое место занял Даниил Бойченко из Партизанской школы. Стоит отметить, что именно ему было предложено печатать свои творения в федеральном издании - «Литературной газете».

Смысловая нагрузка, оригинальность, использование языковых средств - вот на что в первую очередь обращали внимание члены строго жюри, в состав которого вошли известные литературные деятели республики.

Как отмечали выступавшие, именно поэт видит особый мир вокруг себя. Природа является неисчерпаемым источников вдохновения. И сегодня юные таланты декламировали авторские произведения, посвященные природе родного края.

По итогам конкурса поэтические произведения участников будут опубликованы в сборнике.



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