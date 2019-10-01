В Элисте проходит республиканский поэтический конкурс

Стали известны имена победителей республиканского поэтического конкурса среди школьников «Природа родины моей». Лучших определили в трех возрастных группах. Среди самых юных поэтов с произведениями на родном языке победительницей стала Екатерина Манджиева из поселка Ергенинский, она представила стихотворение собственного сочинения «Мана селян».



В номинации «Лучшее стихотворение на русском языке» первое место занял Даниил Бойченко из Партизанской школы. Стоит отметить, что именно ему было предложено печатать свои творения в федеральном издании - «Литературной газете».



Смысловая нагрузка, оригинальность, использование языковых средств - вот на что в первую очередь обращали внимание члены строго жюри, в состав которого вошли известные литературные деятели республики.



Как отмечали выступавшие, именно поэт видит особый мир вокруг себя. Природа является неисчерпаемым источников вдохновения. И сегодня юные таланты декламировали авторские произведения, посвященные природе родного края.



По итогам конкурса поэтические произведения участников будут опубликованы в сборнике. Стали известны имена победителей республиканского поэтического конкурса среди школьников «Природа родины моей». Лучших определили в трех возрастных группах. Среди самых юных поэтов с произведениями на родном языке победительницей стала Екатерина Манджиева из поселка Ергенинский, она представила стихотворение собственного сочинения «Мана селян».В номинации «Лучшее стихотворение на русском языке» первое место занял Даниил Бойченко из Партизанской школы. Стоит отметить, что именно ему было предложено печатать свои творения в федеральном издании - «Литературной газете».Смысловая нагрузка, оригинальность, использование языковых средств - вот на что в первую очередь обращали внимание члены строго жюри, в состав которого вошли известные литературные деятели республики.Как отмечали выступавшие, именно поэт видит особый мир вокруг себя. Природа является неисчерпаемым источников вдохновения. И сегодня юные таланты декламировали авторские произведения, посвященные природе родного края.По итогам конкурса поэтические произведения участников будут опубликованы в сборнике.



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