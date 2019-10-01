Елизавета Жигачева взяла серебро на Кубке мира по рукопашному бою

Елизавета Жигачева стала обладательницей серебряной медали по итогам Кубка мира по рукопашному бою. Соревнования проходили в немецком городе Лейпциг. Кстати, Елизавета – единственная девушка в республике, которая также занимается борьбой на поясах. Елизавета Жигачева стала обладательницей серебряной медали по итогам Кубка мира по рукопашному бою. Соревнования проходили в немецком городе Лейпциг. Кстати, Елизавета – единственная девушка в республике, которая также занимается борьбой на поясах.



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