Гиляна Мангаева стала бронзовым призером по тхэквондо

Бронзовую медаль первенства Европы по тхэквондо завоевала группа спортсменов из Калмыкии. В соревновании, проходившем в испанском городе Марина д'Ор, приняло участие около трёх сотен спортсменов со всей Европы.



Калмыкию представляли Санан Манжиков, Даяна Бадмаева и Гиляна Мангаева. Они попали в сборную страну по результатам первенства ЮФО и России.



Гиляна Мангаева стала бронзовым призером. Она уверенно выиграла три поединка и в полуфинале уступила всего лишь один балл сопернице из Турции. Даяне Бадмаевой и Санану Манжикову, к сожалению, не удалось завоевать призовые места, но они выступили очень достойно.



У ребят ещё все впереди. В спорте, как и в жизни, бывают поражения, но это делает нас сильнее.



Тем более, что потенциал у них большой: Даяна в прошлом году завоевала серебро на этом турнире, а Санан взял серебро на первенстве России в этом году – за 17 лет калмыцкой школы тхэквондо он первый из кадетов, кто добился таких успехов!



Своими успехами ребята поделились с главой Калмыкии. Он посоветовал не сдаваться, подчеркнул, что в спорте, как и в жизни, бывают поражения, но это делает нас сильнее. В их копилке медали российских и международных турниров.



Бату Хасиковым заверил, что будет следить за успехами юных тхэквондистов. Этот вид спорта на сегодняшний день один из самых популярных. Он развивает ловкость, гибкость и реакцию. В Элисте две профильные школы. А региональная федерация насчитывает уже 400 человек.



В планах федерации тхэквондо республики провести в столице Открытое первенство среди юниоров и юниорок. Принять участие в нем смогут спортсмены из других регионов. Бронзовую медаль первенства Европы по тхэквондо завоевала группа спортсменов из Калмыкии. В соревновании, проходившем в испанском городе Марина д'Ор, приняло участие около трёх сотен спортсменов со всей Европы.Калмыкию представляли Санан Манжиков, Даяна Бадмаева и Гиляна Мангаева. Они попали в сборную страну по результатам первенства ЮФО и России.Гиляна Мангаева стала бронзовым призером. Она уверенно выиграла три поединка и в полуфинале уступила всего лишь один балл сопернице из Турции. Даяне Бадмаевой и Санану Манжикову, к сожалению, не удалось завоевать призовые места, но они выступили очень достойно.У ребят ещё все впереди. В спорте, как и в жизни, бывают поражения, но это делает нас сильнее.Тем более, что потенциал у них большой: Даяна в прошлом году завоевала серебро на этом турнире, а Санан взял серебро на первенстве России в этом году – за 17 лет калмыцкой школы тхэквондо он первый из кадетов, кто добился таких успехов!Своими успехами ребята поделились с главой Калмыкии. Он посоветовал не сдаваться, подчеркнул, что в спорте, как и в жизни, бывают поражения, но это делает нас сильнее. В их копилке медали российских и международных турниров.Бату Хасиковым заверил, что будет следить за успехами юных тхэквондистов. Этот вид спорта на сегодняшний день один из самых популярных. Он развивает ловкость, гибкость и реакцию. В Элисте две профильные школы. А региональная федерация насчитывает уже 400 человек.В планах федерации тхэквондо республики провести в столице Открытое первенство среди юниоров и юниорок. Принять участие в нем смогут спортсмены из других регионов.



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