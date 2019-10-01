В Элисте состоялась презентация книги Анатолия Очирова

«Нельзя вернуться в прошлое». Так называется книга первого профессионального балетмейстера Анатолия Очирова. Сегодня состоялась презентация нового издания, которое не оставило равнодушным многих читателей и поклонников его творчества.



В настоящий сборник вошли рассказы, повествующие о тяжелом в истории калмыцкого народа периоде - депортации в далекую Сибирь. Кстати, есть и сенсационные материалы о гастролях по Европе второй половины 19 века этнографической группы «Калмыцкий караван».



Теперь Анатолий Очиров хочет выступить с предложением в профильное министерство о том, чтобы эту дату следует принять, как дату основания первого калмыцкого профессионального этнографического ансамбля песни и танца.



Есть подтверждения в афишах и открытках, а также рецензиях тех лет, говорит автор. «Нельзя вернуться в прошлое». Так называется книга первого профессионального балетмейстера Анатолия Очирова. Сегодня состоялась презентация нового издания, которое не оставило равнодушным многих читателей и поклонников его творчества.В настоящий сборник вошли рассказы, повествующие о тяжелом в истории калмыцкого народа периоде - депортации в далекую Сибирь. Кстати, есть и сенсационные материалы о гастролях по Европе второй половины 19 века этнографической группы «Калмыцкий караван».Теперь Анатолий Очиров хочет выступить с предложением в профильное министерство о том, чтобы эту дату следует принять, как дату основания первого калмыцкого профессионального этнографического ансамбля песни и танца.Есть подтверждения в афишах и открытках, а также рецензиях тех лет, говорит автор.



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