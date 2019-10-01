ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 13:00

В Элисте состоялась презентация книги Анатолия Очирова


«Нельзя вернуться в прошлое». Так называется книга первого профессионального балетмейстера Анатолия Очирова. Сегодня состоялась презентация нового издания, которое не оставило равнодушным многих читателей и поклонников его творчества.

В настоящий сборник вошли рассказы, повествующие о тяжелом в истории калмыцкого народа периоде - депортации в далекую Сибирь. Кстати, есть и сенсационные материалы о гастролях по Европе второй половины 19 века этнографической группы «Калмыцкий караван».

Теперь Анатолий Очиров хочет выступить с предложением в профильное министерство о том, чтобы эту дату следует принять, как дату основания первого калмыцкого профессионального этнографического ансамбля песни и танца.

Есть подтверждения в афишах и открытках, а также рецензиях тех лет, говорит автор.



Другие новости по теме:

  • Артисты из Калмыкии стали лауреатами Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов
  • Концерт Государственного академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан»
  • Концерт ансамбля «Тюльпан»
  • Заслуженная награда
  • В Национальной библиотеке состоится презентация книги о локальных войнах
  • Юбилей ансамбля «Тюльпан»
  • Артисты ансамбля Игоря Моисеева поздравят "Тюльпан" с 75-летием
  • Состоялась презентация книги «Красная Элла»
  • Артисты «Тюльпана» инициируют идею создания филиала Национального музея
  • В Национальной библиотеке прошла презентация книги Цебека Адучиева

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Горячие ли у Вас в квартире батареи?

    Да
    Нет


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34