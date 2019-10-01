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Сегодня, 12:56

В Калмыкии стартует акция «Команда защиты детства»


Жители Калмыкии могут стать участниками Всероссийской акции «Команда защиты детства». Ее запускает Институт уполномоченных по правам ребенка к 10-летию образования системы. Главная задача проекта – объединить людей вокруг добрых дел, направленных на защиту детства, и сделать так, чтобы этих добрых дел становилось еще больше.

Для участия необходимо рассказать о своем поступке и разместить информацию в социальных сетях с хэштегами «#КомандаЗащитыДетства» и «#ЗащитаДетства».

Акция продлится до 1 декабря, по ее итогам генератором случайных чисел будут выбраны участники, которые получат призы и подарки.



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