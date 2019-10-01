Роспотребнадзор Калмыкии усиливает антитабачный контроль

За нарушение антитабачного законодательства к административной ответственности привлечены 34 человека, по итогам 9 месяцев, об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии. Проверкой установлен ряд правонарушений, большинство из которых связано с курением в производственных помещениях.



Табакокурение является одной из самых значительных угроз для здоровья человека. По данным ВОЗ ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит жизни более 7 миллионов человек. А потому Роспотребнадзор усилит контроль над соблюдением соответствующего законодательства. За нарушение антитабачного законодательства к административной ответственности привлечены 34 человека, по итогам 9 месяцев, об этом сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Калмыкии. Проверкой установлен ряд правонарушений, большинство из которых связано с курением в производственных помещениях.Табакокурение является одной из самых значительных угроз для здоровья человека. По данным ВОЗ ежегодно глобальная табачная эпидемия уносит жизни более 7 миллионов человек. А потому Роспотребнадзор усилит контроль над соблюдением соответствующего законодательства.



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