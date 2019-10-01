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Сегодня, 12:36

В районных больницах Калмыкии дефицит врачей


Как решить проблему дефицита врачей? Этот вопрос остро стоит в Яшалтинской больнице, где не хватает онколога, эндокринолога, гинеколога и окулиста. В такой ситуации оказались не только яшалтинцы, но и жители других населенных пунктов республики, которые вынуждены за медпомощью выезжать за пределы региона.

Жительница Яшалты Джамиля Сулейманова 15 лет страдает сахарным диабетом. И таких пациентов, которые нуждаются в помощи эндокринолога более четырехсот человек.

Но этого специалиста в сельской больнице нет три года. В основном больные выезжают в Ростов-на-Дону или в Ставрополь. А это затратное дело, жалуется наша героиня.

Также нет в сельской больнице онколога, акушер-гинеколога, лор-врача и окулиста. Пенсионерка Лидия Логвиненко рассказывает, что с возрастом ухудшается зрение, а обратиться некому.

Отправляют ее в ресбольницу. Чаще всего яшалтинцам приходиться ждать, когда в село приедет бригада врачей из Элисты. А это случается раз в полгода.

Молодые специалисты не хотят работать в сельской местности, рассказывает исполняющая обязанности главного врача Татьяна Климова. Сейчас двух участковых терапевта отправили в Санкт-Петербург для переподготовки квалификации на кардиолога. Этого специалиста катастрофически не хватает.

А ведь сельчан, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями - немало. Хотя в медицинском учреждении созданы все условия для работы и лечения больных. Оно оснащено самым современным оборудованием.

Руководство района и профильного министерства в поисках решения этого насущного вопроса.

Но даже работа некоторых специалистов на две ставки не спасает больницы и поликлиники от нехватки специалистов. Федеральные власти решили привлечь молодые кадры и заинтересовать их финансово.

Врачам, которые желают работать в сельской местности, предоставляют подъёмную выплату - 1 миллион рублей, а фельдшерам - 500 тысяч.

Кстати, в Яшалту в 2012 году по программе «Земский доктор» приехали 15 докторов. Из них сейчас осталось всего два. Отработали пять лет и уехали. Потому вопрос остается открытым.



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