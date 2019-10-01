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Сегодня, 12:30

Повышенную пенсию получат жители сельской местности


Повышенную пенсию теперь могут получать жители сельской местности. В степном регионе продолжается работа по установлению фиксированной выплаты к пенсии за «сельский» стаж. Новая льгота вступила в силу с начала текущего года. И на сегодняшний день такую надбавку уже получают 2509 человек.

Это неработающие пенсионеры, проживающие в селе, чей стаж не менее 30 лет. Всего в списке - около 500 сельских профессий, работники которых могут получать выплату. Это агрономы трактористы, ветеринары, пчеловоды и многие другие.

Подать заявление на перерасчет размера пенсии можно в территориальном органе ПФР, через МФЦ или через «Личный кабинет гражданина» на сайте ведомства.



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