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Сегодня, 18:02

Бату Хасиков посетил строительство Кафедрального собора


Продолжается сбор средств на строительство в Элисте Кафедрального собора святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Оно ведется на народные пожертвования. Ознакомился с ходом возведения православного храма сегодня глава региона Бату Хасиков.

Закладка камня в основание нового религиозного объекта, состоялась год назад. Сейчас здесь проводится кирпичная кладка. Также сооружают барабаны - это основа для будущих 9 куполов. Продолжается устройство бетонных перекрытий.

Высота церкви вместе с куполом и крестом будет достигать 41 метра. По проекту, храм должен быть открыт в конце следующего года.



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