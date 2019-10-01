Детский сад в селе Приютное закрыт на карантин

Детский сад в селе Приютное возобновит свою деятельность по результатам контрольного исследования, которое будет проведено не ранее четверга, сообщил сегодня главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев. Дошкольное учреждение, в котором воспитанники были заражены норовирусом, был закрыт 18 октября решением районного суда.



По словам руководителя управления Роспотребнадзора, там были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. В настоящее время, проводятся все необходимые дезинфекционные мероприятия.



Что касается детей, а их 10 человек, то они перенесли заболевание в легкой форме, и находятся на амбулаторном лечении.



Аналогичный случай был зарегистрирован в детском саду села Троицкое в сентябре. Там вирус был выявлен среди работников пищеблока. Эта версия – главная и в случае, произошедшем в Приютном. Детский сад в селе Приютное возобновит свою деятельность по результатам контрольного исследования, которое будет проведено не ранее четверга, сообщил сегодня главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев. Дошкольное учреждение, в котором воспитанники были заражены норовирусом, был закрыт 18 октября решением районного суда.По словам руководителя управления Роспотребнадзора, там были выявлены грубые нарушения санитарного законодательства. В настоящее время, проводятся все необходимые дезинфекционные мероприятия.Что касается детей, а их 10 человек, то они перенесли заболевание в легкой форме, и находятся на амбулаторном лечении.Аналогичный случай был зарегистрирован в детском саду села Троицкое в сентябре. Там вирус был выявлен среди работников пищеблока. Эта версия – главная и в случае, произошедшем в Приютном.



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