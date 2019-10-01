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Сегодня, 15:11

ДТП на дорогах республики


За неделю на дорогах республики зарегистрировано 10 ДТП, в которых 3 человека погибли, 12 получили травмы. Так, одна из аварий произошла на 184 километре федеральной трассы «Каспий» на территории Кетченеровского района.

45-летний житель Ики-Бурульского РМО за рулем «Мицубиси», выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другой иномаркой. В результате водитель, его 44-летняя пассажирка и ребенок, находившиеся в салоне, скончались на месте происшествия.

А в выходные ДТП произошло в Целинном районе.

Всего при надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 36 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, в том числе один гражданин, ранее лишённый прав.



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