ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:52

Чингиз Натыров стал победителем Всероссийского турнира по боксу


Мастер спорта России Чингиз Натыров стал победителем Всероссийского турнира, посвященного памяти Церена Балзанова. Это дает ему право стать участником чемпионата России, который пройдет в Самаре. Также Калмыкию там представит Богдан Шишкин.

Ну, а в день финальных поединков на ринг выходили лучшие из лучших. Каждому из них победа досталась нелегко. В том числе и Чингизу, соперником его оказался один из сильнейших спортсменов Волгограда. Только во втором раунде нашему земляку удалось взять инициативу в свои руки.

Более 60 спортсменов вступили в борьбу за чемпионский титул. В составе сборной Калмыкии выступал еще Ренат Генджемалиев. Но ему не удалось продемонстрировать свое мастерство. Зато Натыров отработал на максимум.



Другие новости по теме:

  • Чингиз Натыров проведет полуфинальный бой
  • В Калмыкии проходит турнир по боксу
  • Боксер из Калмыкии Чингиз Натыров возвращается на родину с триумфом
  • Начались полуфинальные поединки Всероссийского турнира по боксу
  • Богдан Шишкин выбыл из турнира
  • Чингиз Натыров в третий раз стал лучшим боксером Южного Федерального округа
  • Калмыцкий боксер стал чемпионом Всероссийских соревнований
  • Калмыцкие боксеры выступят на чемпионате России
  • Чингиз Натыров продолжает бои на первенстве России по боксу среди юниоров
  • В рамках Всероссийского турнира памяти Церена Санджиевича Балзанова продолжаются предварительные боксерские бои

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

    Горячие ли у Вас в квартире батареи?

    Да
    Нет


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Октябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34