Чингиз Натыров стал победителем Всероссийского турнира по боксу

Мастер спорта России Чингиз Натыров стал победителем Всероссийского турнира, посвященного памяти Церена Балзанова. Это дает ему право стать участником чемпионата России, который пройдет в Самаре. Также Калмыкию там представит Богдан Шишкин.



Ну, а в день финальных поединков на ринг выходили лучшие из лучших. Каждому из них победа досталась нелегко. В том числе и Чингизу, соперником его оказался один из сильнейших спортсменов Волгограда. Только во втором раунде нашему земляку удалось взять инициативу в свои руки.



Более 60 спортсменов вступили в борьбу за чемпионский титул. В составе сборной Калмыкии выступал еще Ренат Генджемалиев. Но ему не удалось продемонстрировать свое мастерство. Зато Натыров отработал на максимум. Мастер спорта России Чингиз Натыров стал победителем Всероссийского турнира, посвященного памяти Церена Балзанова. Это дает ему право стать участником чемпионата России, который пройдет в Самаре. Также Калмыкию там представит Богдан Шишкин.Ну, а в день финальных поединков на ринг выходили лучшие из лучших. Каждому из них победа досталась нелегко. В том числе и Чингизу, соперником его оказался один из сильнейших спортсменов Волгограда. Только во втором раунде нашему земляку удалось взять инициативу в свои руки.Более 60 спортсменов вступили в борьбу за чемпионский титул. В составе сборной Калмыкии выступал еще Ренат Генджемалиев. Но ему не удалось продемонстрировать свое мастерство. Зато Натыров отработал на максимум.



Смотреть полный выпуск новостей



