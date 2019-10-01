Жители поселка Ергенинский отметили юбилей

С большим размахом в минувшие выходные ергенинцы отметили 75-летие родного поселка. Уроженцы этой славной земли трудятся и прославляют ее по всей республике. Издавна поселок славится талантливыми музыкантами, спортсменами, учителями, и, конечно, специалистами в области сельского хозяйства.



Белоснежная ступа просветления, современный Дом культуры, средняя школа, детский сад «Герел» после реконструкции, обновлённые дороги – в юбилей ергенинцам есть, чем похвастаться.



За успехами СМО стоят люди, которые менялись вместе с родным поселком, преображали каждый его уголок.



Поселок появился в 20 годах прошлого столетия под названием «Сян Цаг», или «Хорошее время». Известен он был и под именем «Кек Булг». Действительно, воды в окрестностях хватает, населенный пункт словно находится в объятиях родников, подступивших к нему с востока и запада.



И только в 1944 году его переименовали в Ергенинский. Во все времена говорили, что местная земля богата талантами. Здесь каждый поет и танцует, чтит традиции и обычаи предков.



Душой культурной жизни села вот уже на протяжении 55 лет является народный фольклорный ансамбль «Кек булг» и коллектив художественной самодеятельности. В этот день творческие выставки и площадки развернулись прямо в обновленном Доме культуры.



Всех желающих угощали калмыцким чаем и традиционными для праздника блюдами. Веселился и стар и млад. Для детей здесь развернулся настоящий городок. Гости поселка могли познакомиться с достижениями ергенинцев в основной отрасли - сельском хозяйстве.



Вот уже 17 лет подряд здесь проходят скачки, где собираются коневоды не только со всей республики, но и из различных регионов.



В честь юбилея села Ергенинцы по калмыцкому обряду на родной земле посадили священный цветок лотос. Инициатором этого благого дела стал Нимя Шерахтеев, который привез семена из села Джалыково.



Народные гуляния продолжались до поздней ночи. По словам жителей, 75-летний юбилей – это очередной рубеж, дающий возможность не только оглянуться назад и вспомнить свою историю, но и смело смотреть вперед, работать и радоваться общим успехам. С большим размахом в минувшие выходные ергенинцы отметили 75-летие родного поселка. Уроженцы этой славной земли трудятся и прославляют ее по всей республике. Издавна поселок славится талантливыми музыкантами, спортсменами, учителями, и, конечно, специалистами в области сельского хозяйства.Белоснежная ступа просветления, современный Дом культуры, средняя школа, детский сад «Герел» после реконструкции, обновлённые дороги – в юбилей ергенинцам есть, чем похвастаться.За успехами СМО стоят люди, которые менялись вместе с родным поселком, преображали каждый его уголок.Поселок появился в 20 годах прошлого столетия под названием «Сян Цаг», или «Хорошее время». Известен он был и под именем «Кек Булг». Действительно, воды в окрестностях хватает, населенный пункт словно находится в объятиях родников, подступивших к нему с востока и запада.И только в 1944 году его переименовали в Ергенинский. Во все времена говорили, что местная земля богата талантами. Здесь каждый поет и танцует, чтит традиции и обычаи предков.Душой культурной жизни села вот уже на протяжении 55 лет является народный фольклорный ансамбль «Кек булг» и коллектив художественной самодеятельности. В этот день творческие выставки и площадки развернулись прямо в обновленном Доме культуры.Всех желающих угощали калмыцким чаем и традиционными для праздника блюдами. Веселился и стар и млад. Для детей здесь развернулся настоящий городок. Гости поселка могли познакомиться с достижениями ергенинцев в основной отрасли - сельском хозяйстве.Вот уже 17 лет подряд здесь проходят скачки, где собираются коневоды не только со всей республики, но и из различных регионов.В честь юбилея села Ергенинцы по калмыцкому обряду на родной земле посадили священный цветок лотос. Инициатором этого благого дела стал Нимя Шерахтеев, который привез семена из села Джалыково.Народные гуляния продолжались до поздней ночи. По словам жителей, 75-летний юбилей – это очередной рубеж, дающий возможность не только оглянуться назад и вспомнить свою историю, но и смело смотреть вперед, работать и радоваться общим успехам.



Смотреть полный выпуск новостей



