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Сегодня, 12:42

ГТРК «Калмыкия» начала проект «Хальмгар келхмн»


Сегодня в нашем утреннем эфире все желающие могли присоединиться к стартовавшим курсам калмыцкого языка. Видеоуроки - это новый проект ГТРК «Калмыкия», выигравший грант компании «Лукойл» и результат сотрудничества с благотворительным фондом «Наше наследие».

За основу взят метод общения, что подразумевает активное взаимодействие педагога и участников группы. Так, за короткий срок можно продуктивно переработать большой объем новых знаний.

Видеоуроки в программе «Өрүнә һарц» будут выходить по понедельникам, средам и пятницам до конца года.



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