В Калмыкии состоялась церемония благословения животных

В Калмыкии состоялась церемония благословения братьев наших меньших. Молитву провел Лама Сопа Ринпоче. По его словам, цель проведения – подарить мир и покой сердцам питомцам, наполнить их жизнь смыслом, дабы рано или поздно они могли обрести полное пробуждение и наивысшее счастье.



По окончании церемонии владельцы домашних и сельскохозяйственных животных получили буклет с мантрами.



Четвероногий друг семьи Давановых церемонию благословения выдержал спокойно. Елена надеется, что это поможет любимой собаке, как и другим животным, находящимся в выставочном комплексе, вырваться из круговорота неблагих перерождений и принесет счастье, которое желает своему питомцу каждый хозяин.



Сострадание к этому маленькому котенку проявила Нина Новикова из Московской области и ее супруг. Норбу, так они успели назвать малыша, нашли на улице.



Стало жалко бездомного питомца, рассказывает женщина. Супруги решили, что Норбу непременно должен получить благословение от высокого ламы. А потом он отправится вместе с ними в дальнюю поездку.



Кстати, во время церемонии кошки с собаками дружно соседствовали. Только изредка можно было услышать лай или мяуканье.



А в другом помещении выставочного комплекса Элистинского ипподрома также находился крупный рогатый скот, верблюды, козы, овцы, которых завезли с разных точек республики представители министерства сельского хозяйства.



По словам высокого Ламы Сопа Ринпоче, церемонии благословения, пожалуй, это лучшее, что может сделать для питомца хозяин.



Единственная цель этого мероприятия, взрастить в своих сердцах любовь и добросердечие друг другу, и ко всем обитателям планеты. Эта церемония не только подарит благословение животным, но также продлит их жизнь, избавит от мучений.



Всем участникам раздали освященную воду и буклет с мантрами. Ну, а в планах Сопа Ринпоче построить в Элисте питомник для бездомных животных и надеется, что этот проект когда-нибудь реализуется и спасет жизнь многих братьев наших меньших. В Калмыкии состоялась церемония благословения братьев наших меньших. Молитву провел Лама Сопа Ринпоче. По его словам, цель проведения – подарить мир и покой сердцам питомцам, наполнить их жизнь смыслом, дабы рано или поздно они могли обрести полное пробуждение и наивысшее счастье.По окончании церемонии владельцы домашних и сельскохозяйственных животных получили буклет с мантрами.Четвероногий друг семьи Давановых церемонию благословения выдержал спокойно. Елена надеется, что это поможет любимой собаке, как и другим животным, находящимся в выставочном комплексе, вырваться из круговорота неблагих перерождений и принесет счастье, которое желает своему питомцу каждый хозяин.Сострадание к этому маленькому котенку проявила Нина Новикова из Московской области и ее супруг. Норбу, так они успели назвать малыша, нашли на улице.Стало жалко бездомного питомца, рассказывает женщина. Супруги решили, что Норбу непременно должен получить благословение от высокого ламы. А потом он отправится вместе с ними в дальнюю поездку.Кстати, во время церемонии кошки с собаками дружно соседствовали. Только изредка можно было услышать лай или мяуканье.А в другом помещении выставочного комплекса Элистинского ипподрома также находился крупный рогатый скот, верблюды, козы, овцы, которых завезли с разных точек республики представители министерства сельского хозяйства.По словам высокого Ламы Сопа Ринпоче, церемонии благословения, пожалуй, это лучшее, что может сделать для питомца хозяин.Единственная цель этого мероприятия, взрастить в своих сердцах любовь и добросердечие друг другу, и ко всем обитателям планеты. Эта церемония не только подарит благословение животным, но также продлит их жизнь, избавит от мучений.Всем участникам раздали освященную воду и буклет с мантрами. Ну, а в планах Сопа Ринпоче построить в Элисте питомник для бездомных животных и надеется, что этот проект когда-нибудь реализуется и спасет жизнь многих братьев наших меньших.



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