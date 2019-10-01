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Сегодня, 12:30

В Элисте продолжается научно-практическая конференция


В Элисте начала работу межрегиональная научно-практическая конференция с участием ведущих хирургов Москвы, Астрахани, Симферополя. Мероприятие проводится уже шестой раз, и включает в свою программу не только теоретическую, но и практическую часть. В одном из медучреждений Калмыкии доктора провели мастер-класс для калмыцких медиков.

Вчера на базе Кетченеровской районной больницы были проведены две сложные операции с применением новых технологий.

Таким образом, у калмыцких специалистов в области хирургии, появляется возможность получить новые знания и навыки у опытных коллег из других российских регионов.



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