Профессиональный праздник отметили аграрии Яшалтинского района

Свой профессиональный праздник аграрии Яшалтинского РМО отметили сегодня торжественным мероприятием. Лучшим работникам АПК сегодня вручили дипломы и подарки. Это те, кто отличился по итогам уборочной страды. В этом году район, как всегда, в лидерах.



Вклад в общий каравай республики составил почти 147 тысяч тонн. Как отметил председатель Народного Хурала Анатолий Козачко, труженики яшалтинской земли достойно справляются с поставленными задачами. Свой профессиональный праздник аграрии Яшалтинского РМО отметили сегодня торжественным мероприятием. Лучшим работникам АПК сегодня вручили дипломы и подарки. Это те, кто отличился по итогам уборочной страды. В этом году район, как всегда, в лидерах.Вклад в общий каравай республики составил почти 147 тысяч тонн. Как отметил председатель Народного Хурала Анатолий Козачко, труженики яшалтинской земли достойно справляются с поставленными задачами.



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