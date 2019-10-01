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Вчера, 17:54

Медучреждения Калмыкии будут оснащены спецоборудованием


Качество и доступность офтальмологической помощи одно из главных направлений в деятельности регионального минздрава. До конца этого года все медучреждения региона будут оснащены необходимым спецоборудованием.

Кроме того, в городской поликлинике был организован центр микрохирургии глаза, который в ближайшее время уже начнет свою работу. Это некоммерческое, государственное учреждение, укомплектованное квалифицированными специалистами и обеспеченное необходимой техникой для проведения сложнейших операций и лечения.

Положительные перемены произошли в этом году и в детской офтальмологии. В штате республиканского медицинского центра появился специалист, которые уже возвращает зрение своим маленьким пациентам. Также для этих целей из республиканской больницы был передан операционный микроскоп.



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