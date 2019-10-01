Начались полуфинальные поединки Всероссийского турнира по боксу

Сегодня начинаются полуфинальные поединки Всероссийского турнира по боксу памяти заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Балзанова. В Элисту приехали около 80 спортсменов из 20 регионов страны.



Калмыкию представляли 2 атлета. Ренат Генджемалиев не пробился во второй этап, а вот Чингизу Натырову удалось досрочно выйти в финал, он выступит в субботу.



На Чингиза Натырова тренерский штаб делает особую ставку. Прогнозы наставники делать не любят. Но надежда есть. Турнир памяти Балзанова – последний шанс пробиться на чемпионат России.



Бокс – один из самых популярных видов спорта в Калмыкии. И самый результативный. Во многом благодаря Церену Балзанову, который стал для всех поколений атлетов синонимом успеха.



Заслуженный тренер России и Таджикистана, мастер спорта СССР он внес неоценимый вклад в развитие спорта в республики. Открыть школы бокса в каждом районе – это была его мечта. Сегодня она близка к воплощению.



Такие центры функционируют в 10 РМО, в остальных – строительство уже запланировано. Он приехал в Элисту из Душанбе только в 1993 году и привез на историческую родину ученика, который сейчас продолжает его традиции.



Участники турнира говорят, что далеко не каждому тренеру выпадает такое профессиональное счастье – вырастить чемпиона Европы, олимпийского призера, а уж двукратного – тем более.



Церен Балзанов привнес в бокс интеллектуальную составляющую, собственную систему тренировок, в для воспитанников стал не только наставником, а строгим, но мудрым советчиком и помощником.



Он верил в национальный дух, был уверен, что прекрасные воины-калмыки обязаны доказывать на ринге свое превосходство. И нынешнее поколение боксеров следует заветам Балзанова. Вот почему Калмыкия верит в победу Чингиза Натырова на этом турнире. Сегодня начинаются полуфинальные поединки Всероссийского турнира по боксу памяти заслуженного тренера России и Таджикистана Церена Балзанова. В Элисту приехали около 80 спортсменов из 20 регионов страны.Калмыкию представляли 2 атлета. Ренат Генджемалиев не пробился во второй этап, а вот Чингизу Натырову удалось досрочно выйти в финал, он выступит в субботу.На Чингиза Натырова тренерский штаб делает особую ставку. Прогнозы наставники делать не любят. Но надежда есть. Турнир памяти Балзанова – последний шанс пробиться на чемпионат России.Бокс – один из самых популярных видов спорта в Калмыкии. И самый результативный. Во многом благодаря Церену Балзанову, который стал для всех поколений атлетов синонимом успеха.Заслуженный тренер России и Таджикистана, мастер спорта СССР он внес неоценимый вклад в развитие спорта в республики. Открыть школы бокса в каждом районе – это была его мечта. Сегодня она близка к воплощению.Такие центры функционируют в 10 РМО, в остальных – строительство уже запланировано. Он приехал в Элисту из Душанбе только в 1993 году и привез на историческую родину ученика, который сейчас продолжает его традиции.Участники турнира говорят, что далеко не каждому тренеру выпадает такое профессиональное счастье – вырастить чемпиона Европы, олимпийского призера, а уж двукратного – тем более.Церен Балзанов привнес в бокс интеллектуальную составляющую, собственную систему тренировок, в для воспитанников стал не только наставником, а строгим, но мудрым советчиком и помощником.Он верил в национальный дух, был уверен, что прекрасные воины-калмыки обязаны доказывать на ринге свое превосходство. И нынешнее поколение боксеров следует заветам Балзанова. Вот почему Калмыкия верит в победу Чингиза Натырова на этом турнире.



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