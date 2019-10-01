В республике названо имя «Народного участкового». По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса им стал Аюка Бадминов работающий на территории Целинного района. Он успешно преодолел два этапа онлайн-голосования, причем значительно опередив своих конкурентов.



Сам Аюка уверен, что такая поддержка со стороны населения – это тоже ценная награда. Ну а приз за победу в торжественной обстановке он получит 17 ноября в канун Дня участкового уполномоченного полиции. В республике названо имя «Народного участкового». По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса им стал Аюка Бадминов работающий на территории Целинного района. Он успешно преодолел два этапа онлайн-голосования, причем значительно опередив своих конкурентов.Сам Аюка уверен, что такая поддержка со стороны населения – это тоже ценная награда. Ну а приз за победу в торжественной обстановке он получит 17 ноября в канун Дня участкового уполномоченного полиции.



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