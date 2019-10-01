Школьница из Калмыкии прошла в финал конкурса «Уникум»

Терпение и труд все перетрут, а талант и желание учиться – помогут добиться успеха. Это доказывает учащаяся детской школы искусств № 1 Малика Хажмурадова. Девушка вошла в список финалистов всероссийского конкурса юных художников «Уникум». Всего по результатам регионального этапа отобрали 5 работ, которые представят республику.



Тема фестиваля – новое в жизни российских регионов глазами юных художников. Победителей пригласили для презентации своих работ и ознакомления с культурно-историческим наследием Санкт-Петербурга.



«На сон грядущий грезы» так называется работа, выполненная акварелью, смешанной с карандашами. Она выиграла в номинации под названием «Внутренний мир человека: эмоции, чувства, мечты и грёзы». Двенадцатилетняя Малика Хажмурадова рисует с детства.



Этот конкурс стал для нее возможностью выразить себя, свои мысли. Богатая фантазия всегда ищет выхода на бумаге, создавая сказочных персонажей, которые оживают на мольберте и обретают свою историю, говорит юная художница



Для Малики это уже не первый конкурс художников. Как рассказывает мама девочки Гиляна, участие в них, мотивирует и помогает оттачивать свое мастерство. Девочка твердо уверена, что свяжет свою жизнь с искусством.



Как признается Малика, ее давняя мечта отправиться в культурную столицу. И представлять республику в финале именно в этом городе – это исполнение всех желаний.



По словам преподавателя художественного отделения желающих принять участие в региональном этапе конкурса было много. Однако, только Малика представит школу в финале.



Фестиваль «Уникум» ежегодного проводит Министерство культуры России. В рамках финала пройдут практические занятия, творческие лаборатории, встречи с известными мастерами изобразительного искусства.



По итогам оргкомитет выпустит иллюстрированный каталог с лучшими работами. Войдет туда и рисунок Малики Хажмурадовой. Терпение и труд все перетрут, а талант и желание учиться – помогут добиться успеха. Это доказывает учащаяся детской школы искусств № 1 Малика Хажмурадова. Девушка вошла в список финалистов всероссийского конкурса юных художников «Уникум». Всего по результатам регионального этапа отобрали 5 работ, которые представят республику.Тема фестиваля – новое в жизни российских регионов глазами юных художников. Победителей пригласили для презентации своих работ и ознакомления с культурно-историческим наследием Санкт-Петербурга.«На сон грядущий грезы» так называется работа, выполненная акварелью, смешанной с карандашами. Она выиграла в номинации под названием «Внутренний мир человека: эмоции, чувства, мечты и грёзы». Двенадцатилетняя Малика Хажмурадова рисует с детства.Этот конкурс стал для нее возможностью выразить себя, свои мысли. Богатая фантазия всегда ищет выхода на бумаге, создавая сказочных персонажей, которые оживают на мольберте и обретают свою историю, говорит юная художницаДля Малики это уже не первый конкурс художников. Как рассказывает мама девочки Гиляна, участие в них, мотивирует и помогает оттачивать свое мастерство. Девочка твердо уверена, что свяжет свою жизнь с искусством.Как признается Малика, ее давняя мечта отправиться в культурную столицу. И представлять республику в финале именно в этом городе – это исполнение всех желаний.По словам преподавателя художественного отделения желающих принять участие в региональном этапе конкурса было много. Однако, только Малика представит школу в финале.Фестиваль «Уникум» ежегодного проводит Министерство культуры России. В рамках финала пройдут практические занятия, творческие лаборатории, встречи с известными мастерами изобразительного искусства.По итогам оргкомитет выпустит иллюстрированный каталог с лучшими работами. Войдет туда и рисунок Малики Хажмурадовой.



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