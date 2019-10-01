На территории Сякюсн-сюме пройдет субботник

Около 6 тысяч саженцев деревьев и кустарников будет высажено завтра на территории Сякюсн-сюме. Субботник проводит Минприроды Калмыкии в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» по инициативе Аршанского хурула. Начало – в 10 часов. Присоединиться могут все желающие. Около 6 тысяч саженцев деревьев и кустарников будет высажено завтра на территории Сякюсн-сюме. Субботник проводит Минприроды Калмыкии в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» по инициативе Аршанского хурула. Начало – в 10 часов. Присоединиться могут все желающие.



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