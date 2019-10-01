В Элисте состоялась пресс-конференция

На пресс-конференции в честь 20 юбилея деятельности Института комплексных исследований аридных территорий сотрудники научного учреждения подвели итоги деятельности за год. И озвучили основные темы исследований. В основном, они касались вопросов социально-экономического развития и природно-ресурсного состояния республики.



Коллектив поздравил Бату Хасиков. Он отметил важную роль института и подчеркнул, что принятие любого управленческого решения должно основываться на результатах проводимых в ИКИАТ исследований. На пресс-конференции в честь 20 юбилея деятельности Института комплексных исследований аридных территорий сотрудники научного учреждения подвели итоги деятельности за год. И озвучили основные темы исследований. В основном, они касались вопросов социально-экономического развития и природно-ресурсного состояния республики.Коллектив поздравил Бату Хасиков. Он отметил важную роль института и подчеркнул, что принятие любого управленческого решения должно основываться на результатах проводимых в ИКИАТ исследований.



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