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Сегодня, 15:38

В Элисте состоялась пресс-конференция


На пресс-конференции в честь 20 юбилея деятельности Института комплексных исследований аридных территорий сотрудники научного учреждения подвели итоги деятельности за год. И озвучили основные темы исследований. В основном, они касались вопросов социально-экономического развития и природно-ресурсного состояния республики.

Коллектив поздравил Бату Хасиков. Он отметил важную роль института и подчеркнул, что принятие любого управленческого решения должно основываться на результатах проводимых в ИКИАТ исследований.



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