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Сегодня, 15:35

В республике идет заготовка грубых кормов


Не за горами зимовка. Для того, чтобы успешно ее преодолеть хозяйствам республики понадобится почти 809 тысяч тонн грубых кормов. Это с учетом остатков прошлых лет. На сегодняшний день это 97 процентов от нужного количества.

К тому же, корма закупают и в соседних регионах. Но заготовка сена и соломы продолжится до первого снега. Время еще есть, говорят механизаторы, а потому используют каждый погожий день.

Кстати, существенно экономит запасы круглогодичный выпас скота. И это благодаря особенностям природно-климатических условий, а также наличию больших территорий естественных пастбищных угодий.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»

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