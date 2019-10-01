В республике идет заготовка грубых кормов

Не за горами зимовка. Для того, чтобы успешно ее преодолеть хозяйствам республики понадобится почти 809 тысяч тонн грубых кормов. Это с учетом остатков прошлых лет. На сегодняшний день это 97 процентов от нужного количества.



К тому же, корма закупают и в соседних регионах. Но заготовка сена и соломы продолжится до первого снега. Время еще есть, говорят механизаторы, а потому используют каждый погожий день.



Кстати, существенно экономит запасы круглогодичный выпас скота. И это благодаря особенностям природно-климатических условий, а также наличию больших территорий естественных пастбищных угодий. Не за горами зимовка. Для того, чтобы успешно ее преодолеть хозяйствам республики понадобится почти 809 тысяч тонн грубых кормов. Это с учетом остатков прошлых лет. На сегодняшний день это 97 процентов от нужного количества.К тому же, корма закупают и в соседних регионах. Но заготовка сена и соломы продолжится до первого снега. Время еще есть, говорят механизаторы, а потому используют каждый погожий день.Кстати, существенно экономит запасы круглогодичный выпас скота. И это благодаря особенностям природно-климатических условий, а также наличию больших территорий естественных пастбищных угодий.



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