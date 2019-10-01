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Сегодня, 15:31

Глава Калмыкии встретился с Юрием Сенглеевым


Вопросы привлечения ресурсов и создания инфраструктуры для инвестиций, направленных на развитие Калмыкии были обсуждены на встрече главы региона Бату Хасикова с адвокатом Юрием Сенглеевым.


В целом, республике нужна новая идеология управления, современная, интеллектоемкая, способная порождать нешаблонные меры и содействовать ускоренному развитию ключевых сфер жизни.

Это непростой путь, но к этому нужно стремиться, - отметил в своем аккаунте в соцсетях руководитель региона. А также выразил благодарность Юрию Сенглееву за организацию встречи с Чрезвычайным и Полномочным послом Вьетнама в России Нго Дык Манем, прибывшим в республику с дружеским визитом.

На встрече также обсудили дорожную карту по развитию отношений с этой страной по экономическим и культурным вопросам. Запланировали следующую встречу, которая должна состояться в посольстве Вьетнама в Москве.



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