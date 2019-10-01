В Элисте идет замена водопроводных сетей

Всего же более 80 процентов водопроводных сетей в степной столице изношены. В городе чуть ли не ежедневно возникают коммунальные аварии, из-за которых страдают элистинцы. Некоторые надолго остаются без воды, а у других она бьет ключом буквально под ногами.



Коммунальная авария по улице 28 армии, скорее всего, произошла из-за разрыва водопроводной трубы, из-за чего вода ключом била прямо из-под земли, говорят жители близлежащих домов, они сразу обратились в водоканал.



Но это уже второй случай за полгода, рассказывает Алексей. Водовод здесь был введен в эксплуатацию еще в 91. Срок его эксплуатации давно истек.



Сотрудники водоканала подъехали ближе к вечеру. И за несколько часов устранили неполадки. Как нам пояснили в ведомстве, ежедневно работы ведут 4 ремонтные бригады.



Однако из-за большой изношенности разводящих сетей и многочисленных аварий, а в день их бывает не менее 5-6, порой они не успевают справляться с задачей. Техническое состояние трубопровода неудовлетворительно из-за длительной эксплуатации и высокой жесткости воды.



Внутренняя поверхность подвержена коррозии. И это сказывается на качестве воды. Она не соответствует нормам СанПиН. С ее показателями в августе этого года ознакомилась и главный санитарный врач России Анна Попова. Однако средств на ремонт водопровода в муниципальном бюджете в этом году не предусмотрено



Всё же на трех участках по улицам Осипенко, Демьяновская и Бимбаева трубопровод частично заменили. Здесь коммуникации проходили под проезжей частью и порывы стальных конструкций мешали ремонту автодороги.



Коммунальная авария по улице 28 армии также внесла свои коррективы в работу дорожной службы.



Всего в степной столице проходит более двухсот километров водопроводных сетей. Процент их изношенности составляет более восьмидесяти процентов. Сколько еще они смогут прослужить, неизвестно, как и то, когда же в столичной администрации появятся средства на их реконструкцию. Всего же более 80 процентов водопроводных сетей в степной столице изношены. В городе чуть ли не ежедневно возникают коммунальные аварии, из-за которых страдают элистинцы. Некоторые надолго остаются без воды, а у других она бьет ключом буквально под ногами.Коммунальная авария по улице 28 армии, скорее всего, произошла из-за разрыва водопроводной трубы, из-за чего вода ключом била прямо из-под земли, говорят жители близлежащих домов, они сразу обратились в водоканал.Но это уже второй случай за полгода, рассказывает Алексей. Водовод здесь был введен в эксплуатацию еще в 91. Срок его эксплуатации давно истек.Сотрудники водоканала подъехали ближе к вечеру. И за несколько часов устранили неполадки. Как нам пояснили в ведомстве, ежедневно работы ведут 4 ремонтные бригады.Однако из-за большой изношенности разводящих сетей и многочисленных аварий, а в день их бывает не менее 5-6, порой они не успевают справляться с задачей. Техническое состояние трубопровода неудовлетворительно из-за длительной эксплуатации и высокой жесткости воды.Внутренняя поверхность подвержена коррозии. И это сказывается на качестве воды. Она не соответствует нормам СанПиН. С ее показателями в августе этого года ознакомилась и главный санитарный врач России Анна Попова. Однако средств на ремонт водопровода в муниципальном бюджете в этом году не предусмотреноВсё же на трех участках по улицам Осипенко, Демьяновская и Бимбаева трубопровод частично заменили. Здесь коммуникации проходили под проезжей частью и порывы стальных конструкций мешали ремонту автодороги.Коммунальная авария по улице 28 армии также внесла свои коррективы в работу дорожной службы.Всего в степной столице проходит более двухсот километров водопроводных сетей. Процент их изношенности составляет более восьмидесяти процентов. Сколько еще они смогут прослужить, неизвестно, как и то, когда же в столичной администрации появятся средства на их реконструкцию.



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